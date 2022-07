le meilleur" pour le club parisien et remercié son président, Nasser Al-Khelaïfi. "Je veux souhaiter à tout le monde au PSG, le meilleur pour l'avenir: aux propriétaires, à la direction, aux joueurs, à l'ensemble de l'encadrement et aux supporters", écrit-il dans un message en anglais posté mardi sur Instagram. Mauricio Pochettino a officiellement fait ses adieux au PSG. L'Argentin, remplacé mardi par Christophe Galtier au poste d'entraîneur, a souhaité "" pour le club parisien et remercié son président, Nasser Al-Khelaïfi. "", écrit-il dans un message en anglais posté mardi sur Instagram.

A Nasser, je veux dire merci de m'avoir permis de faire partie à nouveau de la famille du PSG", écrit Pochettino, 50 ans, qui fut défenseur central du club entre 2001 et 2003. Revenu en janvier 2021 à Paris comme entraîneur en remplacement de l'Allemand Thomas Tuchel, Pochettino a remporté un titre de champion de France en 2021-22 et une Coupe de France (2021) Le technicien argentin, qui quitte le PSG après un mandat de 18 mois, a également un mot spécifique pour Nasser Al-Khelaïfi. "", écrit Pochettino, 50 ans, qui fut défenseur central du club entre 2001 et 2003. Revenu en janvier 2021 à Paris comme entraîneur en remplacement de l'Allemand Thomas Tuchel, Pochettino a remporté un titre de champion de France en 2021-22 et une Coupe de France (2021) mais n'a jamais réussi à s'imposer vraiment . L'échec la saison passée en Ligue des champions, avec une élimination dès les huitièmes de finale face au Real Madrid, a été déterminant pour son avenir.

Salué par Mbappé

"Nous avons vécu des moments formidables et de belles victoires tous ensemble", écrit encore l'entraîneur argentin. "Nous sommes fiers d'avoir fini champions dans un club qui a tant signifié pour ma famille et pour moi-même, depuis la période où j'étais joueur et capitaine, puis entraîneur", poursuit-il avant de conclure par un "A bientôt" en français dans le texte.

Dans une story publiée sur le même réseau social, l'attaquant vedette du PSG, Kylian Mbappé, a publié une photo où on le voit bras dessus, bras dessous avec Pochettino légendée d'un "Merci beaucoup Mister. Je t'embrasse" en espagnol. Au terme d'un interminable feuilleton, le club de la capitale a confirmé mardi le départ de Pochettino et intronisé Christophe Galtier, en provenance de Nice après avoir conduit Lille au titre de champion de France lors de la saison 2020-21.

