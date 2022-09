Carlos Soler est arrivé au Paris Saint-Germain dans les ultimes heures du dernier mercato estival. Pourtant, le milieu de terrain international espagnol (25 ans) serait bien resté à Valence, jusqu'à ce qu'il prenne donc la décision de quitter son club formateur.

Un départ visiblement pas des plus faciles pour le joueur, qui espérait mieux de la part du club de sa ville natale. C'est ce qu'il a lui-même confié, ce lundi, dans une interview accordée à Levante-EMV et Superdeporte, deux médias locaux, presqu'un mois après son arrivée dans la capitale française.

Soler a joué treize minutes avec le PSG

Et Soler ne s'est pas caché, il se voyait rester encore longtemps au sein de son club formateur : "Moi, je demandais un contrat de longue durée parce que je voulais être lié au club pendant longtemps. De 25 ans à 33, 34 ou 35 ans, être lié toute ma vie à Valence. Un contrat de longue durée, de 8, 9 ou 10 années. En Espagne, c'est autorisé et c'est ce que je demandais au club. Ils ne me l'ont pas proposé. Je n'ai rien à reprocher, c'est leur décision, ils ont considéré que c'était ce qu'ils devaient faire, et bien c'est comme ça. Cela fait partie du foot."

Le milieu de terrain avait alors pris la décision d'aller voir ailleurs et il en explique les raisons : "Alors, pour ne pas partir libre dans un an, à la fin de mon contrat, sans que Valence ne touche pas la moindre indemnité, j'ai étudié les propositions qui nous arrivaient et accepté, en toute fin de mercato, celle du PSG. Je ne suis pas parti pour une question d'argent, contrairement à ce que j'ai pu entendre."

Depuis son arrivé au Paris Saint-Germain, contre la somme d'environ 18 millions d'euros pour un contrat signé jusqu'en 2027, Carlos Soler n'a disputé que treize petites minutes, toutes compétitions confondues, sur trois rencontres.

