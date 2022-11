Les voisins bourguignons se quittent bons amis. La saveur de ce match nul entre Troyes et Auxerre, en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 (1-1), sera tout de même meilleure du côté des visiteurs. L'AJA a en effet égalisé en fin de rencontre par Gaëtan Perrin (6e) après avoir subi l'ouverture du score de Rony Lopes (28e) et longtemps souffert. Les Auxerrois de Christophe Pélissier grimpent provisoirement au 14e rang, 1 point derrière les Troyens, toujours 12es.

Récemment battus par le PSG après un beau combat (4-3), les Troyens étaient décidés à remettre cela dans ce derby bourguignon. Sur leur pelouse, ils ont vite pris les choses en mains et mis le pied sur le ballon face à des visiteurs d'abord très prudents. Auxerre est tout de même sorti de son camp au bout d'un quart d'heure et s'est procuré deux belles occasions sur des têtes hors-cadre de Gaëtan Charbonnier (15e) et surtout Julian Jeanvier, seul au second poteau sur un corner mais pas assez précis (19e).

Mama Baldé encore intenable

Le match est devenu ouvert mais l'ESTAC a conservé une bien meilleure maitrise collective et s'est montrée très dangereuse avec une frappe de Lopes sur la barre (26e) et une autre de Xavier Chavalerin repoussée de justesse par Benoît Costil dans la foulée (26e). Face à ces assauts troyens, le portier icaunais et sa défense ont craqué. Le bouillant Mama Baldé s'est joué de Rayan Raveloson sur la gauche avec un double contact puis a idéalement servi Lopes en retrait au point de penalty pour l'ouverture du score (1-0, 28e). Le Portugais a marqué son second but de la saison alors que Baldé, auteur d'un doublé au Parc des Princes et toujours sur un nuage, a signé une 4e passe décisive.

