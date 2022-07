Le football ressemble parfois à une partie d'échecs couplée à un Risk, ce vieux jeu de société qui consiste à mettre en place une stratégie pour conquérir le monde. Il ne s'agit pas ici de conquérir le monde - quoique - mais d'avancer ses pions et de parfois poser des ultimatums. C'est ce qui a été fait par le clan Zidane voilà déjà quelques semaines selon Le Parisien

Ad

Souvenez-vous, le 10 juin dernier, déflagration dans la presse mondiale, un accord de principe est annoncé entre Zinedine Zidane et le Paris Saint-Germain qui, à l'époque, semblait encore se chercher un entraîneur. Imaginez, "Zizou", champion du monde 1998, idole de la France, et surtout vainqueur de trois ligues des champions avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur, à la tête de l'une des meilleures équipes d'Europe, l'histoire a de quoi être attirante. La chute n'en sera que plus brutale puisque dans la foulée le clan Zidane démentait, par le biais d'Alain Migliaccio, auprès de l'Equipe.

Ligue 1 Des cas à sauver, d'autres condamnés : les 11 "indésirables" du PSG décryptés HIER À 18:18

Un ultimatum à la 3F

Mais alors que s'est-il passé pour qu'une telle info soit publiée dans des médias de référence ? "C’est le camp de la légende française qui a fait fuiter son arrivée, même si elle sait qu’il ne viendra pas à Paris cet été-là, avancent nos confrères du Parisien. Il sait que le PSG part sur un autre projet — celui de Campos, donc — mais invente cette fake news pour qu’il en ressorte une petite morale provisoire : Zidane a refusé en juin 2022 le PSG."

"Attirer Zidane, ce serait déjà affaiblir l'autorité de Campos"

Dans quel but ? Zidane n'a qu'un objectif, c'est la sélection. Didier Deschamps est en poste jusqu'à fin 2022, une prolongation de contrat dépendra de la Coupe du Monde au Qatar. Toujours selon le quotidien, cette manoeuvre veut "faire comprendre à la Fédération qu’elle ne peut plus maintenir Deschamps après la Coupe du monde, qu’il la gagne ou qu’il la perde, et que Zidane a fait un 'sacrifice' énorme en repoussant le PSG et ses Galactiques". Nos confrères ajoutent : "Le camp Zidane (...) s’agace de ne pas être maître des horloges dans le dossier équipe de France et redoute de voir le poste lui passer sous le nez, une nouvelle fois." La manoeuvre a eu le rententissement espéré, il faudra attendre décembre pour savoir si elle a été efficace.

Ligue 1 Clauss, la cible de l'OM a du sens HIER À 14:56