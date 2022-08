Il y aura du nouveau dans le onze de l'OM face à Nantes. L'entraîneur marseillais Igor Tudor a décidé d'offrir aux recrues Alexis Sanchez et Jordan Veretout leur première titularisation sous le maillot olympien. L'attaquant chilien débutera à la pointe de l'attaque phocéenne où il sera épaulé par le Brésilien Gerson. Le milieu français sera lui dans un entrejeu renforcé aux côtés de Mattéo Guendouzi et de l'ancien Nantais Valentin Rongier.

Comme contre Reims puis à Brest, Dimitri Payet, normalement capitaine de l'OM, sera une nouvelle fois sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. Le brassard sera porté par Rongier. Pau Lopez sera titulaire dans le but. Devant lui, il aura un trio défensif composé de Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi, tandis que Jonathan Clauss et Nuno Tavares occuperont le rôle de pistons, respectivement à droite et à gauche.

Du côté de Nantes, Antoine Kombouaré a opté pour un trio offensif emmené par Ludovic Blas, Moses Simon et Evann Guessand. Marcus Coco et Mostafa Mohamed font les frais des choix de l'entraîneur nantais et débuteront sur le banc.

