Les enfants du club sont de retour. Après avoir officialisé il y a quelques semaines le retour d'Alexandre Lacazette, l'Olympique lyonnais a annoncé ce vendredi matin le retour de Corentin Tolisso, en fin de contrat avec le Bayern Munich. Un pari pour le club et pour le joueur qui espère une sélection en équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar.

Les Gones ont dû se montrer convaincants pour pousser leur ancien joueur à revenir. Corentin Tolisso avait pour ambition de jouer la Ligue des champions. Ce ne sera pas pour cette saison. Le retour de "Coco" est également marqué par quelques incertitudes, notamment sa condition physique. Ses cinq années au Bayern Munich ont été marquées par de trop nombreuses blessures qui ont fini par lui plomber le moral comme l'ont montré certains gestes d'humeur. En revenant à l'OL, Tolisso s'assure une adaptation rapide, et la garantie de ne pas accumuler trop de matches avant la grosse échéance de la fin d'année et donc peut être de préserver son physique. Il perd l'occasion en revanche de se montrer à Didier Deschamps lors d'une grosse échéance.

"Je suis très heureux de revenir et de m’inscrire dans le nouveau projet du club. Lyon c’est ma ville, c’est là où j’ai grandi, là où je me sens bien et je reviens avec un immense plaisir. J’ai senti énormément d’amour de la part des supporters et j’ai hâte de vibrer à nouveau avec eux au Groupama Stadium", a-t-il déclaré dans un communiqué dévoilé par le joueur.

