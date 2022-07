A l'heure où Paris resserre la vis, où Nasser Al-Khelaifi veut des joueurs concernés par le projet et qui aiment le club, les dirigeants, nouveaux et anciens du PSG, ont peu de doute à avoir quant à l'état d'esprit de Presnel Kimpembe. S'il y en a bien un qui n'a jamais triché, qui n'a jamais ménagé ses efforts et qui a toujours respecté l'institution, c'est bien lui. Pourtant, ce dimanche, Fabrizio Romano nous apprend que Paris et Chelsea ont commencé à discuter autour d'un potentiel transfert du Titi. Thomas Tuchel ne l'a pas oublié et, confronté aux départs de Christensen (Barça) et Rüdiger (Real Madrid), l'ancien coach parisien veut attirer le guerrier du Parc.

"Il va falloir discuter rapidement", avait prévenu Presko lors du dernier rassemblement des Bleus tout en déclamant son "amour" pour son club de toujours. Aujourd'hui, il semblerait que Paris ne mette plus les barbelés autour de son défenseur et qu'en cas d'offre satisfaisante, il pourrait s'en aller. "J’ai lu tout ce qui a pu se dire sur Kim'. On en a même rigolé ensemble, a tenté de désamorcer Christophe Galtier lors de sa première conférence de presse. C'est un joueur que j'apprécie. Il est direct dans le rapport humain. C'est un grand défenseur, un leader. Dans ce système-là, il peut être très performant." Ajoutant un court mais essentiel : "Ce qui va advenir, je ne sais pas."

Que donnerait la défense du PSG avec Skriniar ?

Un taulier sur le marché

Un taulier sur le marché, ce n'est pas commun à Paris, qui a toujours su écœurer les courtisans de ses forces vives. Souvenons-nous des dossiers Verratti, Marquinhos, Neymar ou Mbappé qui ont agité tant d'étés. Mais le champion de France n'agira pas de la même façon avec son défenseur central, quitte à décevoir une partie du Parc des Princes très attaché au dernier joueur formé au club présent dans le onze de départ. Anti bling-bling, le vice-capitaine parisien incarne parfaitement le virage que veut prendre Paris. Et son profil reste précieux pour un Christophe Galtier qui veut mettre en place une défense à trois.

Alors pourquoi le vendre cet été ? D'abord parce qu'après seize ans passés au club, il pourrait être temps, pour les deux parties, de passer à autre chose. La saison dernière, Kimpembe a brillé par son inconstance, notamment en Ligue des champions. Les deux matches face à Leipzig ou la déculottée de Madrid ont souligné ses failles et ses limites. Depuis l'été dernier, il a semblé plafonner et le temps est peut-être venu de tenter un nouveau défi. D'autant que le PSG, en recrutant Sergio Ramos puis, bientôt Milan Skriniar, lui a délivré un message assez clair.

"Le problème Ramos est en train de devenir un problème Kimpembe"

Ramos, Skriniar : les signaux du PSG

Le statut de Kimpembe au club n'est pas assez affirmé pour que sa place soit assurée dans le onze à chaque intersaison. D'autant qu'il représente l'une des rares valeurs marchandes parmi ceux que Paris pourrait mettre sur le marché. Jusqu'ici, les décuples champions de France ne cherchent qu'à se séparer de joueurs qui ont vu leur carrière plonger à Paris. Kimpembe, champion du monde et international français, a d'autres arguments pour faire grimper la note. A partir de 70 millions d'euros, le PSG n'aurait pas de mal à laisser filer son "général"…

