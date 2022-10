Kylian Mbappé n'a pas traîné. Trente-cinq minutes après la fin du match, l'attaquant du PSG s'est présenté devant les médias. Premier joueur à s'exprimer de la soirée, Mbappé, déterminé, avait un message à faire passer. Cinq jours après les fuites sur son envie de quitter le PSG, le champion du monde a opéré une cinglante mise au point face aux micros. Trois minutes face à la presse, visage fermé quand il a fallu parler d'autre chose que du terrain : suffisant pour mettre les points sur les i et tenter de dégonfler des rumeurs qui ont pourri la semaine parisienne.

Est-ce que vous avez une mise au point à faire sur tout ce qui s'est dit cette semaine ?

K.M : Je suis très heureux. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier. Je n'ai pas compris l'information qui est sortie avent le match. Je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette information. J'étais autant choqué que tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans mais ce n'est pas le cas. J'étais à la sieste (ndlr : quand l'information est sortie), mes parents étaient au match de mon petit frère. Toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombé des nues quand on l'a appris. Après, il faut faire avec. Il y avait des matches à jouer. Je viens pour dire que c'est complètement faux et que je suis très content.

Après ce qu'a révélé Mediapart, est-ce que la confiance est entière avec le club ?

K.M : Je suis joueur de foot. Le plus important c'est de jouer et d'être le meilleur sur le terrain. Si je commence à trop m'éparpiller, je vais me fatiguer très vite.

Les rumeurs, les affaires : tout cela ne pèse-t-il pas sur le vestiaire ?

K.M. : Quand tu joues au PSG, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais ce que ça va impliquer dans le bien comme dans le pas bien. Il faut être prêt. Tout ceux qui viennent ici, on les prévient. Là, on est en plein dedans mais on est concentré sur gagner des matches et des titres.

Quelles sont vos relations avec votre président ? Estimez-vous qu'il a tenu ses promesses ?

K.M. : Je ne l'ai pas vu. Je l'ai juste vu avant le match, il nous a souhaité bonne chance. Et aujourd'hui, on a gagné.

