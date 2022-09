Ici, ce n'est plus Paris. Du moins pour certains. En ce dernier jour de mercato, le PSG a décidé de se séparer de ses indésirables... et il y parvient. En l'espace de quelques minutes, le site officiel du club de la capitale a annoncé les départs de Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye et Abdou Diallo.

Innocent rejoint Eupen

Pour le latéral français, qui a cumulé 18 titres, dont 4 de champion de France, en sept ans à Paris, il s'agit d'un prêt jusqu’à la fin de la saison au Fulham FC. Concernant l'international sénégalais, c'est un départ définitif à Everton pour une somme aux alentours de 10 millions d'euros.

"Abdou Diallo rejoint le RasenBallsport Leipzig, club évoluant en première division allemande, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat", a enfin communiqué le PSG qui, un peu plus tôt, avait confirmé que le gardien de but français Garissone Innocent avait rejoint le club belge d’Eupen, dans le cadre d’un transfert définitif.

