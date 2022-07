Marseille prépare peut-être un joli coup sur le marché des transferts. Fabrizio Romano, le journaliste italien spécialisé sur le mercato, a annoncé samedi que le club phocéen était entré en contact avec Lens pour tenter de recruter Jonathan Clauss. Des informations confirmées par RMC Sport et L'Equipe. Âgé de 29 ans, l'international français n'a plus qu'un an de contrat avec le club artésien. L'OM a ainsi des raisons d'espérer obtenir la signature d'un joueur qui a aussi été annoncé du côté de l'Atlético de Madrid ou de Chelsea depuis l'ouverture du marché des transferts.

Outre sa situation contractuelle, Clauss a d'autres arguments pour intéresser Marseille. Le joueur de 29 ans s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs du championnat au poste de piston droit depuis son arrivée à Lens en provenance de l'Arminia Bielefeld. Ses performances ont d'ailleurs incité Didier Deschamps à l'intégrer à l'équipe de France en mars avant de le rappeler pour le rassemblement de juin. Adepte du 3-4-2-1, Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l'OM, pourrait ainsi voir débarquer l'une des références de L1 pour occuper un poste déterminant dans ce système.

Clauss pourrait lui aussi y trouver son compte. Le natif de Strasbourg bénéficierait d'une exposition plus importante à Marseille qu'à Strasbourg, un paramètre non négligeable à quelques mois seulement de la Coupe du monde au Qatar. Il aurait surtout l'opportunité de franchir un cap important sur le plan sportif en disputant la Ligue des champions, afin d'acquérir cette expérience du plus haut niveau qui lui fait encore parfois défaut. Clauss à Marseille, ce serait du gagnant-gagnant. Reste désormais à savoir si l'OM va atteindre sa cible.

