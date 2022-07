Quel club ne serait pas séduit par le profil de Robert Lewandowski ? Un joueur qui claque au moins 40 buts par saison, toutes compétitions confondues, depuis sept ans. Un buteur qui semble se bonifier avec l'âge, puisque sa moyenne grimpe à plus de 50 buts par saison sur les trois dernières années. Un attaquant qui a largement prouvé sa capacité à être performant au plus haut niveau, dans un club aussi exigeant que le Bayern Munich, et dans une compétition aussi relevée que la Ligue des champions, où il totalise 86 buts en 106 apparitions. Cristiano Ronaldo et Leo Messi font mieux. Karim Benzema fait aussi bien. Pour le reste, "Lewy" est au-dessus du lot.

Ad

Transferts Lewandowski au Barça ? Avancée du dossier, aspect tactique et succession au Bayern 07/07/2022 À 13:01

Le Polonais est d'autant plus attractif qu'il ne lui reste qu'un an de contrat avec le Bayern Munich. Et qu'il a très clairement manifesté son envie de changer d'air après huit années passées en Bavière. De quoi pousser l'intérêt de n'importe quel prétendant au sacre européen à son paroxysme. Le PSG est manifestement tombé sous le charme. Selon L'Equipe, les dirigeants parisiens ont érigé l'attaquant polonais comme leur priorité pour renforcer le secteur offensif du club de la capitale. Le talent du joueur pose moins de questions que les conséquences d'une éventuelle signature à Paris.

Un dossier compliqué

C'est déjà une piste semée d'embûches. Si Lewandowski ne se prive pas d'afficher publiquement son désir de quitter le Bayern, le club bavarois a de son côté indiqué une volonté assez claire de le conserver. Le Barça peut en témoigner. Le club catalan tient la corde dans ce dossier mais n'a toujours pas trouvé d'accord avec les dirigeants bavarois. Ils ont refusé toutes les offres barcelonaises jusqu'ici et exigeraient environ 50 millions d'euros pour le libérer. Une somme importante pour un joueur en fin de contrat dans un an, malgré son niveau très élevé de performances.

Pourquoi le dossier Lewandowski s'éternise-t-il ?

Recruter Lewandowski serait déjà un investissement conséquent pour le PSG, dont les relations avec la direction du Bayern sont loin d'être au beau fixe, comme le souligne L'Equipe. Mais convaincre le buteur polonais aura aussi un prix. La plupart des médias indique que "Lewy" ne veut rejoindre que le Barça. Le joueur n'a pas spécialement l'intention de rallier Paris, quasiment condamné dans ce dossier à espérer que le club catalan ne trouve pas d'accord avec le Bayern pour espérer voir Lewandowski changer d'avis et envisager un départ vers la capitale. Que ce soit par rapport au Bayern ou au joueur, c'est un dossier compliqué à tous les niveaux.

Il ne correspond pas au projet

Ce n'est pas tant par rapport au discours d'intention de Nasser Al-Khelaïfi, désireux de voir le PSG en finir avec le "bling-bling" et de mettre enfin l'institution parisienne au-dessus de tout. Lewandowski est un modèle de professionnalisme et de discrétion. Il peut éventuellement s'intégrer dans ce cadre. Mais pour le reste, c'est loin d'être net, à l'image de sa volonté de porter les couleurs du PSG. Aussi, à 33 ans, bientôt 34 puisqu'il les aura au mois d'août, il n'incarne en aucun cas l'avenir d'un club qui a pourtant le désir affiché de renouveler et rajeunir son effectif. L'arrivée de Vitinha (22 ans), première recrue estivale parisienne, va dans ce sens.

"Hormis Lewandowski, toutes les pistes de Campos font sens pour le PSG"

Dans ses négociations de ce début de mercato, le PSG semble mettre un point d'honneur à limiter les dépenses, tant sur les indemnités de transfert que pour alléger sa masse salariale. La piste Lewandowski, dont le salaire annuel au Bayern est estimé à 23 millions d'euros en plus d'une indemnité de transfert assez conséquente, va assez nettement à l'encontre de ce principe. Également évoquées en attaque, les pistes Hugo Ekitike et Gianluca Scamacca, même si le jeune Italien est lui aussi estimé à 50 millions, entrent davantage dans le cadre du nouveau projet parisien que celle menant à "Lewy".

Quid de Neymar et Messi ?

Mais c'est surtout d'un point de vue technique qu'une éventuelle arrivée de Lewandowski pose question. Selon L'Equipe, Paris souhaite l'associer en attaque avec Kylian Mbappé pour en faire un duo a priori assez complémentaire sur le papier. Le Polonais peut offrir cet appui et cette présence dans la surface qui font parfois défaut au PSG en général, et à Mbappé en particulier. Dans l'optique d'une défense à trois avec des pistons plus hauts, et de la qualité de Hakimi et Mendes, avoir un buteur de son profil, notamment dans le domaine aérien, a même beaucoup de sens.

Mais dans le cadre de ce système à trois centraux annoncé par Christophe Galtier , l'intégration de Lewandowski dans le onze de départ aurait de lourdes conséquences. C'est quasiment impossible d'imaginer un collectif équilibré avec à la fois Mbappé, Lewandowski, Messi et Neymar dans une configuration qui limite généralement l'attaque à trois éléments. Galtier a déjà indiqué qu'il comptait sur Neymar, Messi ne semble pas destiné à bouger cet été, Mbappé est la tête de gondole du PSG et Lewandowski ne va pas signer dans un rôle de doublure. Pourtant, de ces quatre superstars, une semble automatiquement condamnée au banc dans le système voulu par le nouvel entraîneur parisien. Ce qui rend d'autant plus étrange la volonté du PSG de faire de "Lewy" une priorité.

Paris peut-il se séparer de Neymar ? "Il est tout simplement hors marché"

Liga Lewandowski est-il Barça-compatible ? 07/07/2022 À 12:50