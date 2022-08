Malgré les appels du pied de Pablo Longoria vers la Premier League, Bamba Dieng (22 ans) pourrait finalement rester dans l'hexagone à en croire les informations de L'Equipe . L'international sénégalais, bouté hors du groupe olympien et placé dans un semi-loft, doit ronger son frein dans l'attente de la fin du feuilleton.

L'OM souhaite se séparer du joueur ayant la plus grosse valeur marchande, dont le président Pablo Longoria espère en tirer entre 12 et 15 millions d'euros. De son côté, le joueur souhaite rester, et dispose d'un contrat le liant avec les Phocéens jusqu'en juin 2024.

L'OM sera dur en négociations

L'affaire pourrait se régler d'ici les prochains jours, comme l'affime L'Equipe sur son site. Nice serait le courtisan le plus motivé à l'idée de s'offrir le jeune attaquant. Le club azuréen serait disposé à formuler une offre de prêt avec option d'achat. Si ses prétendants affichés en Angleterre ne le séduisaient guère, Dieng est plus enthousiaste à l'évocation du Gym.

Problème, le club niçois devra s'accorder avec les demandes élevées des Marseillais, qui veulent clore un transfert moyennant une quinzaine de millions d'euros. L'OM a désespérément besoin de liquidités en cette fin de mercato.

