Monaco a fait le boulot. Au terme d’un match assez équilibré dans le contenu, l’ASM est parvenu à se montrer efficace pour l’emporter face à une équipe du MHSC courageuse (2-0). Les Montpelliérains n’ont rien lâché, même après l’ouverture du score monégasque, mais n’ont pas été aussi tueurs que leurs adversaires face au but. Avec une 6e défaite en 10 matchs, Montpellier ne parvient pas à enrayer sa mauvaise dynamique et stagne temporairement à la 10e place du classement. Le club du Rocher, lui, confirme sa bonne forme du moment avec un cinquième succès de rang en championnat. Cette victoire à l’extérieur permet à Monaco de renforcer sa 5e place et de se placer à trois points seulement de l’OM, dauphin du PSG.

Un ASM sérieux face à un MHSC en manque d’efficacité

La rencontre entre Montpellier et Monaco a pourtant été plus équilibrée que ce que le score pourrait laisser entendre. 50% de possession de chaque côté, un nombre pratiquement similaire de passes et de transmission réussies et 11 tirs de chaque côté. Là où Monaco a su faire la différence, c’est dans le dernier geste avec 7 tirs cadrés. De leur côté, les joueurs de Dall’Oglio n’en ont cadré qu’un. Une unique tentative, bien maigre récompense des efforts défensifs et dans le pressing fournis par les joueurs du MHSC. Le capitaine Teji Savanier, Stéphy Mavididi et Arnaud Nordin ont ponctuellement accéléré le jeu, mais il a toujours manqué ce dernier soutien pour créer des situations véritablement dangereuses.

Les Monégasques n’ont quant à eux pas tout réussi. Ils ont notamment affiché du déchet dans leurs sorties de balle et dans les petits espaces. Mais ils se sont montrés volontaires, à l’image d’un Wissam Ben Yedder qui a beaucoup décroché pour venir chercher le ballon. C’est sur une remise du capitaine monégasque dans la surface que Breel Embolo est venu fusiller un Jonas Omlin impuissant juste avant la pause (45e+1). Au milieu, le duo Mohamed Camara- Youssouf Fofana était bien en place et s’est illustré par son activité défensive comme offensive. Plus en difficulté en début de seconde période, l’ASM n’a pourtant pas arrêté d’aller de l’avant. Et a été récompensé par la première réalisation en championnat de Myron Boadu, sur un service de Caio Henrique (80e).

