Mohamed Bayo va redevenir un joueur de Ligue 1 mercredi soir pour la réception de Nice. Une semaine et demie après sa mise à l'écart du groupe professionnel pour avoir été aperçu dans un établissement nocturne à la veille de Lille-PSG (1-7), l'attaquant de 24 ans, recruté cet été en provenance de Clermont contre un transfert de 14 millions d'euros, a été réintégré dans le groupe de Paulo Fonseca.

"Nous avons décidé qu'il était temps qu'il revienne. Il s'est excusé auprès du groupe, a rappelé Paulo Fonseca. Il travaille bien et sera prêt pour le match demain." En revanche, Rémy Cabella et Timothy Weah, blessés à une cuisse et à une cheville, seront absents face au Gym. "Je pense qu'il devrait être de retour contre Montpellier (ndlr : le 4 septembre)", a déclaré l'entraîneur lillois à propos du champion de France 2012 avec le MHSC.

