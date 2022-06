Le rachat de l'OM est comme un feuilleton à rebondissements qui, parfois, s'interrompt soudainement pour mieux reprendre quelques mois plus tard. Il y a deux ans, Mourad Boudjellal s'était porté candidat aux côtés de l'homme d'affaires tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi. Mais après des semaines de poker menteur et de déclarations via des médias interposés, ces discussions n'avaient abouti... à rien. Ce jeudi, Mourad Boudjellal a décidé de faire son mea culpa dans les colonnes de Var-Matin.

"Ajroudi, c'était un brouteur, a déploré celui qui a finalement pris les commandes de Hyères en National 2. Il m'a un peu roulé. J'aurais dû me méfier un peu plus. C'est de ma faute. J'ai été berné, voilà. La vérité, c'est qu'Ajroudi voulait racheter l'OM en se servant de moi pour faire un aller-retour. Il pensait que j'allais faciliter la vente, mais il ne voulait pas mettre l'argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n'était là que pour ça. Ca devait durer vingt-quatre heures. A la limite, il avait vendu avant de le racheter."

Boudjellal confie même avoir envie de "s'excuser auprès de Frank McCourt". "Je n'avais pas tous ces éléments. Si cela devait arriver un jour, je m'excuserais. Je ne savais pas tout ça... Bien sûr que je lui en veux (à Ajroudi, ndlr).. Je respecte trop l'OM et les Marseillais pour ça... En tout cas, je ne pensais pas avoir cette image à Marseille, ça m'a beaucoup amusé. Je dois avoir un caractère que les gens connaissent bien", a-t-il conclu.

