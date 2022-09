Le rachat de Lyon ne se fera pas comme prévu. Mais ce n'est qu'une question de jours, selon le communiqué du club rhodanien. Alors que le "closing" – la finalisation de l'opération – devait avoir lieu le 30 septembre, il faudra encore prendre son mal en patience pour voir John Textor prendre la main sur l'Olympique Lyonnais. "Des discussions sont en cours entre les parties pour déterminer une nouvelle date de coing", explique le club de Jean-Michel Aulas dans un communiqué.

Pas d'inquiétude donc. Alors que certaines informations circulaient ces dernières semaines sur les difficultés de John Textor à trouver un financement pour réaliser l'opération, l'OL se veut rassurant. L'officialisation du deal est juste décalée en attendant de régler des détails avec quelques prêteurs, ou sur les termes du financement et la finalisation de la documentation juridique. "La quasi-unanimité des prêteurs a déjà donné un accord de principe, et le groupe attend l'accord des prêteurs avant le closing", explique l'OL.

John Textor et Jean-Michel Aulas, le nouvel état-major de l'OL Crédit: Getty Images

Dans les tout prochains jours

"Les discussions sont bien avancées", les "accords définitifs sont en cours"… Le communiqué de l'OL cherche à rassurer les actionnaires. Pour cette prise de contrôle valorisée à près de 800 millions d'euros, "il reste aux parties à finaliser dans les prochaines semaines la documentation juridiques (…) et les étapes nécessaires à la bonne réalisation de l'Opération" enchaîne encore le club avant de préciser : "la société informera le marché dès que ces discussions auront abouti et qu'une nouvelle date aura été fixée"

L'homme d'affaires américain John Textor, via la société Eagle Football Holdings LLC, doit mettre la main la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama stadium) détenues par Holnest - la holding de la famille Aulas -, plus la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (Jérôme Seydoux) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals. Et si un contretemps a lieu, les discussions "devraient aboutir dans les tout prochains jours", précise encore l'OL.

