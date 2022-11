Au premier regard, il y a des raisons de penser que Hugo Ekitike s'est trompé en rejoignant le PSG. Un chiffre suffit quasiment à étayer cette thèse : 257. En minutes, c'est le temps de jeu accordé par Christophe Galtier à l'ancien attaquant de Reims, arrivé à Paris cet été dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat obligatoire estimée à 36 millions d'euros. A ce stade de la saison, pas moins de 17 joueurs ont été davantage utilisés que lui au sein de l'effectif parisien. Et les deux seuls qui ont moins joué que lui, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu, ne sont même pas majeurs.

Ekitike pouvait légitimement espérer un temps de jeu supérieur. Il savait aussi où il mettait les pieds. Au PSG, les places en attaque sont bien plus chères qu'ailleurs, dans tous les sens du terme. Gratter des minutes dans un trio offensif squatté par Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ressemble à une mission quasi-impossible. Ce sont trois icônes des icônes les plus brillantes du football mondial. Trois des joueurs les plus performants de la planète à l'heure actuelle. Trois stars qu'il est toujours délicat de sortir du onze de départ, et même de remplacer en cours de match.

L'indispensable patience

Ekitike n'est pas le premier à devoir ronger son frein sur le banc en attendant une chance qui ne vient que rarement. Il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas cette saison. Carlos Soler (321 minutes de temps de jeu) et Pablo Sarabia (472 minutes), deux joueurs plus confirmés que lui, ne sont pas beaucoup mieux lotis. Les deux Espagnols renforcent une concurrence qui explique en grande partie pourquoi Ekitike n'est pas sorti du banc lors des trois premiers matches de Ligue des champions, et n'a connu que deux titularisations en 14 journées de championnat.

Pour un joueur de son âge, on imagine facilement que la progression passe par le temps de jeu. Ekitike a choisi une autre voie pour se développer en rejoignant le PSG. Il pouvait se douter que la qualité la plus importante pour réussir à Paris serait la patience. Elle ne fait pas forcément bon ménage avec la jeunesse. Mais c'est bien un atout indispensable à ajouter à son arsenal pour offrir le meilleur de lui-même sans se laisser gagner par la frustration de passer l'essentiel de son temps sur le banc. Son début de saison n'a été qu'un aperçu de ce qui l'attend.

Accepter les contrariétés

Ekitike a déjà pu mesurer la difficulté de sa situation. Et la force mentale dont il allait devoir faire preuve pour l'accepter sur la durée malgré les contrariétés qui vont avec. "J'ai eu une longue discussion avec Hugo la semaine dernière, évidemment qu'il ne peut pas être satisfait de son peu de temps de jeu, disait Galtier fin octobre. Je lui ai dit que j'avais une part de responsabilité mais que lui aussi avait une part de responsabilité. Il a été quelques fois déçu, à juste titre, de ne pas démarrer certains matches. Il a été déçu, je lui ai donné les raisons de mes choix."

Ce n'est certainement pas la plus facile à vivre, mais Ekitike traverse une étape essentielle de son processus d'apprentissage. "Quand vous avez le trio offensif qu'on a au PSG, ça demande beaucoup d'investissement, de résilience, de ne rien lâcher ; quand vous jouez à la place d'un des trois, il y a forcément une comparaison, a résumé Galtier. Évidemment, c'est un joueur talentueux, qui doit compenser son manque de temps de jeu à l'entraînement. On a défini aussi qu'il travaille plus, qu'il mette plus d'intensité pour qu'il puisse être plus marquant quand il entre."

Lorient, un premier pas

Le message commence à rentrer. Passé totalement à côté de son sujet lors de sa première titularisation face à Nice (2-1), Ekitike a rendu une bien meilleure copie face à Lorient la semaine passée (1-2). Il a su se montrer décisif en offrant l'ouverture du score à Neymar. Il a contribué à la qualité du pressing parisien par sa capacité à répéter les courses et son impact physique. Par manque de réussite ou d'adresse, il n'a pas réussi à marquer son premier but avec le PSG. Mais s'il lui reste encore beaucoup de chemin avant de réussir à Paris, le jeune attaquant a déjà fait un petit pas en avant.

Il aura peut-être une nouvelle chance à saisir dimanche contre Auxerre, lors du dernier match avant une trêve imposée par la Coupe du monde, avec l'éventualité que Galtier laisse une ou plusieurs de ses stars offensives au repos. Un éventuel forfait ne garantira pas une place de titulaire à Ekitike pour autant. L'ancien Rémois a déjà pu en faire l'expérience. C'est la voie qu'il a choisie en rejoignant le PSG. Ce n'est pas la plus facile. Mais rien ne dit pour l'instant qu'elle ne le mènera pas vers les sommets.

