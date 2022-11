22 matches, 18 victoires, quatre nuls. Et donc, vous l'avez compris : pas une seule défaite toutes compétitions confondues au compteur. Le PSG a conclu sa première partie de la saison avec un large succès contre Auxerre (5-0) et un bilan plus qu'honorable. Les Parisiens caracolent en tête du championnat avec cinq points d'avance sur la surprenante équipe de Lens et ont assuré leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions où ils retrouveront le Bayern Munich. Dire que Christophe Galtier a réussi son intégration parisienne est un doux euphémisme. "Nous sommes premiers, invaincus. Seul Naples fait le même parcours que nous", savoure l'ancien coach de Saint-Etienne, Lille ou encore Nice.

Auteur d'une nouvelle démonstration offensive face à Auxerre alors que certains cadors européens ont été moins inspirés avant de s'envoler pour le Qatar, le PSG peut se targuer de ce bilan immaculé rare dans les grands championnats du Vieux Continent. Dans le même temps, le Real Madrid a par exemple déjà enregistré deux revers toutes compétitions confondues tout comme Manchester City.

L'ogre bavarois, impressionnant en C1 (ndlr : 6 matches, 6 victoires), a lui aussi chuté sur sa scène domestique (ndlr : face à Augsbourg). Et si Naples a en effet imité les Parisiens en Serie A, les Napolitains ont subi la loi de Liverpool en C1 (2-0) après cinq victoires de rang. De quoi donner le sourire à Galtier. "Je prends énormément de plaisir, je reste concentré et je demande aux gens avec qui je travaille de rester exigeants, de ne pas tomber dans une zone de confort", glisse-t-il.

Trouver comment "mes trois fantastiques puissent s'exprimer le mieux possible"

Quand il dit ça, on pense évidemment à son trio star, composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Or, sa gestion des trois "fantastiques", assez apathiques ce dimanche sans grande surprise avec la Coupe du monde qui arrive, est d'ailleurs l'une des satisfactions de ce début de saison. Sous sa coupe, Neymar s'est retrouvé, comme en témoignent ses 15 buts et 12 passes décisives en 19 matches. Kylian Mbappé, auteur de quelques éclairs de génie, est lui toujours sur son nuage (18 buts en 19 matches) malgré certaines frustrations liées à son poste et les affaires qui ont secoué son entourage ces derniers mois. Et Lionel Messi a trouvé ses marques (12 buts, 14 passes) après un premier exercice parisien décevant.

Dès son arrivée, Christophe Galtier s'est employé pour mettre ses trois diamants dans les meilleures conditions. A essayer de trouver la manière de jouer pour qu'ils puissent s'exprimer au mieux sans déséquilibrer son équipe. Il y est assez bien parvenu. "C'est une saison singulière. (...) Il a fallu un certain temps pour trouver la meilleure animation et que mes trois fantastiques puissent s'exprimer le mieux possible", apprécie l'ancien coach lillois avant cependant de prévenir : "Quand on a trouvé ça, évidemment que cela a été très intéressant. Avec ça, il faut trouver le meilleur équilibre. (…) Il y a encore beaucoup d'axes de travail".

Christophe Galtier sur le banc du PSG Crédit: Getty Images

La défense, l'axe à corriger

Un constat limpide. Et c'est notamment vrai si Paris veut assouvir sa soif de succès en Ligue des champions. Car si le PSG tourne à 2.86 buts par rencontre cette saison (63 t.t.c), la défense des champions de France a notamment trop souvent manqué de constance cette saison pour un prétendant au titre tant désiré par les propriétaires qataris en C1. "On a travaillé sur différents systèmes", rappelle Galtier, qui a commencé la saison avec une défense à trois avant de changer son fusil d'épaule et ne ferme aucune porte pour l'avenir.

Dans un peu plus d'un mois quand la Coupe du monde sera passée et que Christophe Galtier devra s'atteler à remobiliser ses troupes. En trouvant les bons mots pour que tous restent "exigeants" malgré les déceptions ou les joies qatariennes. "Il y aura un mois de janvier très particulier avec les états de forme des uns et des autres. Il y aura aussi un focus sur lequel vous (ndlr : les journalistes) allez accentuer, ce sera cette double confrontation face au Bayern, note le technicien parisien repris par CulturePSG. Mais il y a encore beaucoup de travail, de réflexion. Essayer de trouver d'autres organisations, d'autres animations pour être tout le temps efficace et surprendre les adversaires, quelques fois aussi mes joueurs".

Dans tout cela, il faudra cependant corriger cette fébrilité défensive. Paris aura un bon mois pour cela avant le premier rendez-vous tant attendu face aux Bavarois en Ligue des champions (ndlr : le match aller est le 14 février, match retour le 8 mars). Un duel au sommet très tôt dans l'épreuve reine que Galtier aurait évidemment bien voulu éviter. C'est son seul bémol de cette première partie d'aventure à Paris. "Le seul petit regret que j'ai, c'est que nous n'avons pas battu Benfica en Ligue des champions. Mais nous sommes qualifiés", avoue-t-il quand il est interrogé sur les quatre premiers mois de la saison. Un regret qui peut cependant tout changer en mars prochain.

