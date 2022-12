C'est l'ultime deadline. Ce lundi, l'OL Groupe a annoncé avoir concédé un "ultime délai", jusqu'à mercredi, pour la cession de l'OL John Textor. "Au regard des avancées réalisées dans les 48 dernières heures, les vendeurs et OL Groupe ont accepté de concéder un ultime délai à Eagle au 7 décembre 2022 pour trouver un accord final", a indiqué la holding propriétaire du club lyonnais.

C'est donc un nouveau report pour la finalisation de cette opération estimée à 800 millions d'euros. Dimanche soir, les vendeurs -Pathé, IDG Capital et Holnest- et l'OL Groupe se sont retrouvés pour évaluer les avancées réalisées dans les "étapes restantes" pour finaliser l'opération. Il manque en effet un feu vert crucial du côté d'Eagle Football pour déclencher la signature: l'accord de la Premier League au montage prévu pour cette cession considérée comme un tournant historique pour le club présidé depuis 1987 par Jean-Michel Aulas.

Les accords entre Eagle Football et ses sources de financements prévoient notamment "comme condition préalable" l'apport en nature des parts que détient John Textor dans le club anglais de Crystal Palace. Vendredi, OL Groupe expliquait que ce dernier n'avait pas encore donné son aval, empêchant la Premier League de se prononcer. "Eagle Football a informé ce jour (lundi) les vendeurs que des progrès avaient été faits pour obtenir l'accord de toutes les parties, en ce compris l'accord de la Premier League, pour procéder aux opérations et à leur financement, mais qu'un délai supplémentaire lui était nécessaire", explique OLG dans son communiqué de lundi.

La cession a été différée depuis à plusieurs reprises

La holding américaine regroupant John Textor et l'homme d'affaires canadien Jamie Salter s'est engagée fin juin à acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding de la famille de Jean-Michel Aulas (27,7% du capital). Plus la totalité des parts détenues par Pathé (19,3%) et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,8%). La cession, dans un premier temps fixée fin septembre, a été différée depuis à plusieurs reprises, dans l'attente notamment du feu vert de la Premier League au montage prévu.

Cette cession, qui prend des airs d'Arlésienne, représenterait un tournant historique pour le club de L1, présidé depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas, même si ce dernier doit conserver "au moins trois ans" son poste de président, selon l'accord prévu. Agé aujourd'hui de 73 ans, "JMA" a su transformer un OL moribond en 1987 en une entreprise cotée en Bourse au palmarès prestigieux: sept trophées consécutifs en Ligue 1 (2002-2008) et deux demi-finales de Ligue des champions (2010, 2020).

Après un coup de mou lié à la pandémie de Covid, qui a entraîné la fermeture des tribunes, et la faillite de l'ancien diffuseur Mediapro en 2020, le club est en plein redressement financier. Sur l'exercice 2021-2022, son chiffre d'affaires a bondi de 42%, à 252,6 millions d'euros, et sa perte nette a été divisée quasiment par deux par rapport à la saison précédente (-55 millions, contre -107,5 millions).

Et ses résultats sont encore en hausse de juillet à fin septembre: son chiffre d'affaires a progressé de 30% (avec notamment une hausse de 45% de ses recettes de billetterie). La cotation des actions de OL Groupe et des Osranes est suspendue depuis le 17 novembre, dans l'attente de la finalisation de la vente. Avant la suspension, l'action affichait une valeur de 2,79 euros. "Sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n'est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d'un closing qui créent des complexités et des retards", avait écrit le milliardaire mi-octobre sur son site internet pour rassurer les supporters lyonnais.

