C’est une polémique dont se serait bien passée la direction du PSG. A la veille de recevoir la Juventus de Turin au Parc des Princes (21h ce mardi) pour son premier match de Ligue des champions de la saison, Christophe Galtier a eu à répondre, en conférence de presse, à une question sur les déplacements de son équipe en jets privés pour de courtes distances.

"Ce matin, on a discuté avec la société avec laquelle on fait nos déplacements pour savoir si on ne pouvait pas se déplacer en char à voile", a-t-il lancé tout sourire, alors que Kylian Mbappé, présent à ses côtés, avait éclaté de rire à l’écoute de cette question.

Le PSG négocie avec la SNCF

profondément agacée" par l’attitude de son joueur star. Si une source interne au club, citée par RMC, indique que l’entraineur parisien "prend le sujet très au sérieux, comme tout le monde au club", elle explique que des négociations existent déjà avec la SNCF depuis plusieurs semaines pour l’organisation de certains déplacements en Ligue 1 mais que "pour l’heure, ce moyen de transport ne répond pas favorablement" aux critères du club parisien. Une attitude et une réponse qui ne passe pas auprès de la direction du PSG et qui a déclenché une vive polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Selon RMC Sport , la direction du club de la capitale a très peu gouté au trait d’humour de son entraineur et a été "" par l’attitude de son joueur star. Si une source interne au club, citée par RMC, indique que l’entraineur parisien "", elle explique que des négociations existent déjà avec la SNCF depuis plusieurs semaines pour l’organisation de certains déplacements en Ligue 1 mais que "" aux critères du club parisien.

Pas de quoi calmer la polémique naissante alors que le PSG s’apprêté à disputer son premier gros match de la saison face à la Juventus. Sur les réseaux sociaux, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a aussitôt réagi à cette déclaration en interpellant l'entraîneur du Paris SG: "M.Galtier, vous nous avez habitués à des réponses plus pertinentes et plus responsables - on en parle ? @PSG_inside @CBeaune #Sobriété #Mbappe #Galtier #psg #TGV", a-t-elle tweeté.

C'est ensuite la maire de Paris Anne Hidalgo qui a critiqué les propos de l'entraîneur des champions de France en titre. "Non mais ça va pas de répondre des trucs pareil ???? On se réveille les gars ??? Ici c'est Paris @PSG_inside @PierreRabadan @egregoire @David_Belliard", a écrit sur son compte Twitter la maire de Paris.

Vendredi, l'association altermondialiste Attac avait pointé du doigt l'attitude du joueur du PSG Lionel Messi dont le jet privé a effectué 52 vols depuis le mois de juin, "soit 1.502 tonnes de CO2". "C'est autant qu'un Français en 150 ans", soulignait l'organisation, appelant elle aussi à réguler l'utilisation des jets privés.

A présent, les joueurs et la direction parisienne vont devoir se concentrer sur le terrain. Ce mardi soir, pour le compte de la 1ère journée de Ligue des champions, les hommes de Christophe Galtier accueillent au Parc des Princes la Juventus Turin. Un premier gros test pour une équipe parisienne séduisante depuis le début de la saison. Et une réception qui ne nécessitera ainsi aucun déplacement pour les joueurs parisiens, qu’il soit effectué en avion, en train ou même en char à voile.

