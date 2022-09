A-t-on assisté, lundi en fin d'après-midi, au premier faux-pas de Christophe Galtier en matière de communication depuis son arrivée sur le banc du PSG ? C'est fort probable. Samedi, les Parisiens se sont rendus à Nantes en avion. Rien de surprenant en tant que tel, puisqu'il s'agit d'un moyen de transport extrêmement répandu parmi les clubs professionnels, y compris pour parcourir des distances relativement courtes. Marco Verratti a d'ailleurs partagé, sur ses réseaux sociaux, une vidéo montrant Marquinhos et Neymar à l'intérieur de l'appareil.

C'est précisément là que la polémique a pris naissancce. Alain Krakovitch, directeur de SNCF Voyages, a relayé cette vidéo sur Twitter, avec le message suivant : "Paris-Nantes est en moins de 2 heures en TGV Inoui. PSG, je re-re-renouvelle notre proposition d’offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et eco mobilité." Une proposition à laquelle Galtier, justement, a été amené à réagir en conférence de presse, à la veille de la réception de la Juventus en Ligue des champions.

Galtier et Mbappé, dans un même éclat de rire

Après avoir écouté la question d'un journaliste sur ce sujet, le coach parisien a d'abord éclaté de rire. Tout comme Kylian Mbappé, présent à ses côtés. Le technicien français a ensuite répondu à son interlocuteur. "Je me doutais qu'on aurait droit à cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on peut se déplacer en char à voile", a-t-il ironisé. Ce qui a fait rire certaines personnes. Mais ne manquera pas d'en agacer d'autres, assurément.

Al-Khelaïfi présent, Vitinha à part : l'entraînement du PSG à la veille du match contre la Juventus

