Nous sommes dans une situation qui n'est plus possible", a estimé le président qatarien. Les tensions montent par médias interposés entre le président du Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris. Dans le dossier brûlant du rachat du Parc des Princes , Nasser al-Khelaïfi a fait part, samedi dans les colonnes de L'Equipe , de son amertume à l'égard de la mairie de la capitale quant à son offre de rachat de l'antre du PSG. "a estimé le président qatarien.

Ad

"Franchement, vous pensez que le Parc vaut moins que (Leandro) Paredes ?" Selon la Mairie de Paris, Nasser al-Khelaïfi aurait fait une offre de rachat du Parc des Princes à hauteur de 40 millions d'euros, jugée insuffisante par l'institution parisienne. Premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire s'est d'ailleurs laissé aller à cette phrase, dans Le Parisien , qui en dit long sur les désaccords profonds entre les deux parties :

Ligue 1 Décision dimanche soir pour la vente de l'OL à Textor IL Y A 16 HEURES

Pour le président du PSG, c'en est trop : "Lui, il parle trop. En face de nous, il nous dit quelque chose et dans le journal sa version est différente. Ça, je ne peux pas l'accepter. S'il y a un problème, on se parle en face. Pas dans le journal. Si j'ai un message, je le fais en direct." Avant d'ajouter : "S'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne menace pas. On se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir."

S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc.

Nasser al-Khelaïfi précise que cela fait cinq ans qu'il tente, en vain, de racheter le mythique stade. Car selon lui, aujourd'hui, il "n'a pas le choix" : "On ne peut pas rester dans ces conditions. Si on peut franchir une étape, on restera. Mais on ne veut pas rester sans rien faire. La mairie devrait réfléchir à notre offre. On a déjà investi plus de 80 millions d'euros dans le stade."

Ce rachat serait l'opportunité pour le club de la capitale "d'augmenter les revenus et la valeur du club", explique le président qatarien qui n'hésite pas à lister quelques exemples de dysfonctionnements : "Une fois, on a dû fermer 2 000 places à cause d'un souci. La technologie n'est pas au niveau non plus. Le PSG n'a pas le stade pour arriver au top niveau financier et même sportif. Je vous donne un exemple : si nos supporters étaient plus proches de la pelouse, juste derrière le gardien, on marquerait 6 ou 7 buts avec leur pression (rires). Nous avons fait le plein sur 100 matches de suite et nous refusons des gens."

"J'adore le Parc des Princes, je l'ai toujours défendu, c'est le coeur du PSG. S'ils sont raisonnables, on restera pour toujours au Parc. Mais nous sommes dans une situation qui n'est plus possible", assure de nouveau Nasser, avant d'entrouvrir une autre porte de sortie : "Nous avons des options (sourire). Je ne peux pas vous dire où, mais on pourra construire un nouveau stade à Paris". Une preuve supplémentaire que le bras de fer est loin d'avoir livré son verdict.

Ligue 1 Le fossé se creuse : Gerson a séché la reprise de l'entraînement de l'OM 01/12/2022 À 08:01