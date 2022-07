Nordi Mukiele est enfin un joueur du Paris Saint-Germain. Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de l'international français a été officialisé par le club de la capitale. Mukiele s'est engagé pour cinq saisons avec Paris, dont il viendra renforcer le secteur défensif.

Ad

L'imminence de l'annonce de ce transfert s'était renforcée lundi soir. Mukiele avait posté sur ses réseaux sociaux une vidéo d'adieux au RB Leipzig et à ses fans. "Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je me suis senti chez moi dès le premier jour et c'est avec le coeur lourd que je pars aujourd'hui."

Ligue 1 "Montrer un visage beaucoup plus dur" : Galtier prévient ses joueurs HIER À 14:32

Une troisième arrivée pour le PSG

S'il a principalement évolué comme latéral droit à Montpellier, puis en Allemagne, son poste de base, il a aussi évolué comme central axial droit dans une défense à trois, notamment en Ligue des champions. C'est justement avec une défense à trois que compte évoluer Christophe Galtier cette saison. Son profil tombe à pic.

Pour Paris, Mukiele est la troisième recrue de son mercato estival après Vitinha et Hugo Ekitike. Si l'effectif de Christophe Galtier se dessine peu à peu, il reste encore à être plus actif du côté des départs. Il ne reste plus qu'un gros mois avant la fin.

Match amical Neymar régale, la défense inquiète : le PSG a encore du boulot HIER À 12:06