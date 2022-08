A sept jours de la fin du mercato estival , le PSG est passé à l'action pour Bernardo Silva . Selon L'Equipe , le club de la capitale a récemment transmis une offre de 70 millions d'euros à Manchester City pour tenter de recruter le milieu offensif portugais. Si l'ancien Monégasque serait intéressé par le projet parisien, il ne compte pas aller au bras de fer avec les Citizens, où il est sous contrat jusqu'en juin 2025. Le Barça est également intéressé mais ses finances ne lui permettent pas d'ajouter une nouvelle recrue de choix à son mercato estival XXL.

Du côté de Manchester City, l'idée de vendre l'international portugais, arrivé contre un transfert de 50 millions d'euros en provenance de Monaco à l'été 2017, n'a pas encore fait son chemin. Mercredi soir, en marge du match amical face au FC Barcelone (3-3), Ferran Soriano, le directeur sportif du champion d'Angleterre en titre, a fermé la porte au joueur de 28 ans. "Il n'y a pas de discussions pour Bernardo Silva. Il n'y a pas de cas Bernardo. Manchester City peut considérer que l'affaire est terminée", a-t-il déclaré à TV3.

S'il a débuté les deux premiers matches de Premier League contre West Ham (2-0) et Bournemouth (4-0) sur le banc (ndlr : il a joué 37 minutes au total), Bernardo Silva a été titularisé le week-end dernier face à Newcastle United (3-3). Le Portugais s'est montré décisif en marquant un but et en délivrant une passe décisive. Une prestation qui justifie encore plus l'insistance du Paris Saint-Germain pour le milieu d'1m73.

