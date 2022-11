L'avenir de Lionel Messi s'éclaircit, et il semble s'écrire loin de Paris. Selon The Times, La Pulga, qui a délivré l'Argentine contre le Mexique samedi soir , devrait en effet rejoindre la MLS dès la saison prochaine. L'Inter Miami, franchise notamment détenue par David Beckham, pourrait obtenir l'accord du septuple Ballon d'Or dans la foulée de la Coupe du monde.

Suarez, Busquets, Fabregas... Qui pour accompagner Messi ?

Sans surprise, le joueur de 35 ans deviendrait alors le mieux payé de l'histoire du championnat nord-américain. Et ce n'est pas tout, puisque la franchise floridienne compte bien entourer Messi d'une équipe compétitive. Pour ce faire, parmi les cibles étudiées, deux sont d'anciens coéquipier du gaucher : Cesc Fabregas, qui évolue du côté de Côme en D2 italienne, et surtout Luis Suarez, qui avait retrouvé l'Uruguay et la Nacional l'été dernier. La Cadena Cope indique même de son côté que Sergio Busquets aurait lui aussi décidé de rejoindre Miami. Reste évidemment à respecter la règle du joueur désigné, empêchant une franchise d'avoir dans son effectif plus de trois joueurs dépassant le plafond salarial fixé par la Ligue.

Leo Messi et Luis Suarez Crédit: Getty Images

Beckham au cœur du jeu

Un éventuel mouvement facilité par Beckham, dont le rôle d'ambassadeur du Qatar pour la Coupe du monde, bien que décrié en Angleterre , lui a donné un accès direct aux décideurs parisiens. Tout comme son association de longue date à Adidas, commune à Messi, a cimenté la relation entre les deux hommes. Alors que l'Argentine est loin d'être tirée d'affaire dans ce Mondial, l'ancien Barcelonais est certainement loin de penser à son avenir en club. Mais dès janvier, tout pourrait aller très vite.

