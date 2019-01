Ligue 2 : le Stade Brestois revient dans le sillage du FC Metz

Brest a battu le Paris FC (1-0) lundi soir dans le choc du haut de tableau de la 21e journée de Ligue 2, confortant sa deuxième place en se rapprochant à deux points du leader Metz, tandis que Le Havre s'est imposé face au Red Star (1-0). On savait que dans cette rencontre opposant deux candidats à la montée, une équipe allait forcément y laisser des plumes, et c'est finalement le Paris FC qui a cédé, concédant sa première défaite de la saison à domicile et disant au revoir au podium.

Dans un stade Charlety quasi-vide et sous un froid polaire, Brest, meilleur attaque de L2, a rapidement imposé sa loi, ouvrant le score dès la 8e minute par Brendan Chardonnet. Les Parisiens, pourtant offensifs notamment en contre, n'ont pas su concrétiser et revenir. Les hommes de Mecha Bazdarevic, 3es à l'entame de cette journée, perdent ainsi leur place sur le podium au profit de Lens, victorieux face à Nancy (2-1) samedi. Ils se retrouvent relégués à la 5e place (35 pts), sous la menace directe de leurs deux poursuivants immédiats, Lorient et le Havre, juste un point derrière.

Bonne opération pour Le Havre, qui enfonce le Red Star

A l'inverse, Brest a su rester solide et saisir sa chance de se rapprocher de Metz, qui a raté l'occasion de prendre le large vendredi en s'inclinant à domicile face à Clermont 2-1. Les Mosellans ont toutefois encore un match de plus à disputer. Les hommes de Jean-Marc Furlan creusent au passage l'écart avec leurs poursuivants, désormais à 7 points derrière eux.

Dans l'autre rencontre de la soirée, Le Havre s'est imposé face au Red Star grâce à un but d'Alexandre Bonnet (54e). Les Normands réalisent ainsi une belle opération et grimpent à la 7e place, à égalité de points avec Lorient (6e) et à seulement une unité derrière le Paris FC. Les hommes de Faruk Hadzibegic restent eux en zone rouge (19e), à trois longueurs derrière le barragiste Béziers.