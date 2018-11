Ligue 2 : Valenciennes a fait le spectacle pour s'offrir le RC Lens

Lens a enregistré sa troisième défaite consécutive en s'inclinant (4-2) sur la pelouse de Valenciennes à l'issue d'un magnifique derby du bassin minier, samedi lors de la 14e journée de Ligue 2. Les Sang et Or, qui chutent au pied du podium, sont tombés sur des Valenciennois déchaînés qui abandonnent leur place de barragiste pour remonter à la 15e place grâce à des buts de Tony Mauricio (14e et 87e), Gaëtan Robail (54e) et du capitaine Sébastien Roudet (72e), tandis que Grejohn Kyei (35e) et Yannick Gomis (62e s.p.) avaient redonné espoir au RCL.

La défaite a agacé les supporters lensois : dépitée, une partie a en effet laissé éclater sa colère et arraché des dizaines de sièges avant de les envoyer sur la pelouse.

Lens a perdu le rythme du podium

Après un match rythmé, Valenciennes a fait la différence à 20 minutes de la fin grâce à l'inusable Roudet (37 ans), qui battait de près Jean-Louis Leca (3-2, 72e). Lens se découvrait alors pour égaliser et en contre, Mauricio parachevait un succès aussi magnifique que primordial pour le VAFC (4-2, 87e).

Vendredi, Metz l'avait emporté (2-1) sur la pelouse de Châteauroux pour conforter sa place de leader. Lorient avait arraché le succès face au Paris FC (2-1) pour s'emparer de la deuxième place, que le Stade Brestois tentera de reprendre lundi, face à la lanterne rouge nancéienne.