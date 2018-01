Reims s'envole en tête, Lens s'offre le scalp de Nîmes

La Ligue 2 faisait sa rentrée ce vendredi, avec neuf matches au programme. En tête du classement, le leader rémois s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'US Orléans d'Anthony Le Tallec, entré en cours de jeu, grâce à des buts de Pablo Chavarria (27e) et de son goléador Jordan Siebatcheu (42e). Un succès qui permet au Stade de Reims de compter désormais dix points d'avance sur ses dauphins, au nombre de trois et qui comptent tous 37 points.

Il y a d'abord le Nîmes Olympique, qui a été battu à domicile par de valeureux Lensois (0-1), plus que jamais sur une spirale positive avec 13 points pris sur les six dernières journées. Le RC Lens remonte à la 13e place de Ligue 2. Dans le choc de la soirée, l'AC Ajaccio est allé chercher trois points précieux sur la pelouse du Stade Brestois (2-3) après avoir mené 0-3 après 37 minutes de jeu et compte aussi 37 points après 20 journées.

Le Paris FC enchaîne, l'AJA de Correa prend un bon point

Tout comme le Paris FC, qui a dû patienter pour de se défaire du FBBP 01 grâce à des buts tardifs de Saint-Louis (80e) et Tchokounté (90e+3). Un succès qui permet aux Parisiens d'enchaîner un neuvième match consécutif sans défaite. Pour sa première en Ligue 2 sur le banc auxerrois, Pablo Correa a réussi à prendre un point aux Havrais, 4es avant cette 20e journée, grâce à une égalisation sur penalty de Pape Sané à la 84e (1-1).

A noter aussi les matches nuls 0-0 entre Tours (20e) et Clermont (9e) ainsi que Niort (11e) et Nancy (16e) et la victoire sur le gong de Châteauroux sur la pelouse de Valenciennes (1-2) grâce à un but de Sidy Sarr. Avant-dernier au classement, Quevilly-Rouen s'est de son côté offert un succès important à Sochaux (0-1) grâce à une réalisation de Marvin Gakpa. Suite et fin de la 20e journée de Ligue 2 ce samedi avec le match entre Lorient (7e avec 33 pts) et le Gazélec Ajaccio (15e avec 23 pts)