LIGUE 2 - Alors qu'ils étaient en route pour disputer les barrages d'accession en L1 avant la pandémie de coronavirus, l'AC Ajaccio, Troyes et Clermont (3e, 4e et 5e de L2) ont déposé un recours auprès du CNOSF (Le Comité national olympique et sportif français) après l'arrêt définitif du championnat acté le 30 avril dernier par la LFP. Lundi, l'instance de conciliation l'a rejeté.

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) a tranché. Lundi, il a rejeté les recours de l'AC Ajaccio, Troyes et Clermont, trois clubs de Ligue 2 qui souhaitaient organiser des barrages d'accession en L1, a indiqué lundi la Ligue (LFP), confirmant une information de L'Equipe. L'instance de conciliation a proposé aux équipes concernées de s'en tenir à la décision du Conseil d'administration de la LFP du 30 avril, entérinant la fin du Championnat sans la possibilité pour les troisième, quatrième et cinquième de L2 de disputer des play-offs comme cela était prévu initialement.

Les trois formations, virtuellement qualifiées pour ces barrages, contestaient l'arrêt définitif de la saison qui les prive d'une chance de monter. Le conseil d'administration de la LFP a choisi de faire monter seuls les premier (Lorient) et deuxième (Lens), pendant qu'Amiens et Toulouse, respectivement 19e et 20e de L1, font le chemin inverse. Mais ces deux derniers clubs contestent toujours leur rétrogradation.

