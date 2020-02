Philippe Montanier n'est plus l'entraîneur du RC Lens. Dans l'air depuis quelques heures, la nouvelle a été officialisée par le troisième de Ligue 2 ce mardi. "Le Racing Club de Lens a décidé de suspendre d’activité Philippe Montanier et une partie de son staff technique dès aujourd'hui", peut-on lire dans le communiqué des Sang et Or.

Alou Diarra va suivre Haise

Dans le dur, Philippe Montanier n'aura donc pas survécu aux deux défaites face à Châteauroux lundi dernier (2-3) puis à domicile contre Caen (1-4), samedi. Au total, Lens n'a remporté qu'un seul match sur sept disputés depuis le début de l'année 2020. Si une remontée en Ligue 1 est toujours possible, la direction lensoise a donc décidé de stopper l'hémorragie.

Pour remplacer Montanier, le RC Lens a communiqué que c'est Franck Haise, entraîneur de la réserve (N2), qui prendrait le relais "jusqu'à nouvel ordre". Selon L'Equipe, Alou Diarra, ancien international français et adjoint de Haise en réserve, le suivra dans cette nouvelle aventure. "Suite à cette décision, le RC Lens espère inscrire durablement son équipe dans une dynamique positive et ainsi remplir les objectifs fixés", conclut le communiqué.