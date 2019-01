Brest revient à hauteur de Metz, Orléans se donne de l'air

Avec désormais dix points d'avance sur le quatrième Lens qui compte un match en moins, Brest a fait un bel écart dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Face à Sochaux, premier non relégable, les Bretons ont assuré l'essentiel grâce à un but contre son camp de Lawrence Ati-Zigi (1-0). Metz, qui compte aussi un match de retard, n'est désormais plus seul en tête puisque les deux formations comptent 45 points. De son côté, Orléans a profité de la troisième réalisation de la saison de Armand Laurienté à la demi-heure de jeu pour dominer Niort (1-0). Les joueurs de Didier Ollé-Nicolle sont bien installés dans le ventre mou du classement à bonne distance, dix points, de la zone rouge.