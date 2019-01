Ligue 2 : Clermont fait chuter Metz, le Gazélec Ajaccio s’éloigne de la zone rouge

Metz a raté vendredi une bonne opportunité d'accroître son avance en tête de la Ligue 2 en tombant à domicile contre une équipe de Clermont opportuniste (2-1), pendant que Lorient a manqué une occasion de mettre un pied sur le podium, battu par le Gazélec Ajaccio (1-0).

Les Mosellans, menés 1-0, pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à l'heure de jeu par Maiga, mais Clermont a repris l'avantage par Honorat (78e) pour s'imposer et sauter de la 6e à la 3e place du classement, en attendant les autres matches de la 21e journée, samedi et lundi. Metz (44 points) a toujours un petit matelas de cinq unités de sécurité, et un match de plus à disputer, mais Brest (2e, 39 pts) a l'occasion de se rapprocher lundi en allant défier le Paris FC.

Lorient perd du terrain, l’AJA enchaîne

Lorient est l'autre grand perdant du jour, battu chez lui par le Gazélec Ajaccio (1-0) qui, après avoir ouvert la marque par Gomis (18e), a ensuite tenu presque une heure en infériorité numérique après l'exclusion de Ba dès la demi-heure de jeu. Un résultat qui voit les Bretons reculer à la 5e place (34 pts), mais permet aux Corses de s'éloigner de la zone rouge (14e, 25 pts).

L'AJ Auxerre (11e, 29 pts) est, de son côté, toujours en très grande forme : les Icaunais enchaînent un septième match sans défaite, avec une large victoire contre Orléans (3-0). Enfin, Béziers (18e) et Troyes (9e) n'ont pas pu se départager (0-0) sur une pelouse indigne, dans une rencontre où chaque équipe a manqué un penalty.

Les mal-classés Châteauroux et Valenciennes n'ont pas fait mieux (1-1) et restent aux 15e et 16e places. Heureusement pour eux, Sochaux (17e) n'a pas réussi non plus à venir à bout (0-0) d'Ajaccio (13e).