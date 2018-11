Ligue 2 : Le Red Star accroche Brest (1-1), le derby corse pour le "Gaz" (1-2)

Brest, qui en cas de victoire aurait pu prendre provisoirement la tête de la Ligue 2, a été accroché (1-1) à domicile par le mal classé Red Star (19e et avant-dernier), vendredi. Le club breton reste ainsi à une longueur du leader Metz, qui accueille Auxerre (18e) lundi en clôture de la journée.

Jordan Faucher avait ouvert la marque pour le club francilien, désormais entraîné par Faruk Hadzibegic, sur un lob astucieux (34e), mais Brest a égalisé à la 75e par Gaëtan Charbonnier. Metz reste en tête avec 28 points devant Brest (27 pts) et Lens (26 pts) qui reçoit Châteauroux (17e) samedi.

Quatre matches étaient au programme de ce vendredi. Outre Brest-Red Star, le Gazélec Ajaccio a remporté le derby de la ville contre l'ACA (2-1), Clermont est allé gagner 1-0 à Nancy qui va de plus en plus mal (20e et dernier), alors que le Paris FC et Sochaux ont fini sur un score nul et vierge (0-0).

Cinq rencontres sont au programme de samedi (15h00) : Béziers - Lorient, Lens - Châteauroux, Troyes - Valenciennes, Niort - Le Havre, Orléans - Grenoble