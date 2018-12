Ligue 2 : Lens et Lorient ratent le coche

La trêve arrive à point nommé pour Lens et Lorient, qui ont encore manqué une occasion de se détacher du peloton des candidats à la 3e place, en perdant respectivement face à Ajaccio (1-2) et Sochaux (1-0), samedi lors de la 19e journée de Ligue 2.

Malgré ce revers à domicile inattendu, Lens garde sa place sur le podium (3e), à la faveur d'une meilleure différence de buts. Dans un match fermé, les Corses ont cueilli à froid les Lensois sur une reprise de Mathieu Coutadeur au point de pénalty (13e). Les Sang et Or ont riposté par le jeune Mounir Chouiar (19 ans), dont la performance est la seule satisfaction du jour côté lensois. Première titularisation et premier but en pro pour cet attaquant formé au club, qui a marqué d'une superbe frappe enroulée à l'entrée de la surface (27e).

Mais c'est un autre novice qui a forcé la décision pour Ajaccio. Moins de dix minutes après son entrée en jeu, le milieu japonais Naoto Sawai a offert la victoire aux Corses d'une tête (77e), pour sa première apparition sous le maillot ajaccien. L'ACA, désormais quinzième, se donne un peu d'air avec cette victoire et compte quatre points d'avance sur la dix-huitième place occupée par Valenciennes.

A Lorient, la crise guette. C'est le septième match sans victoire toutes compétitions confondues pour les hommes de Michael Landreau, éliminés mercredi en Coupe de la Ligue par Monaco (1-0). Malgré un tir sur la barre de Yoann Wissa à la 69e, les Merlus n'ont pas su trouver la solution face à Sochaux, vainqueur grâce à une tête d'Abdoulaye Sané (35e). Les Lorientais, qui auraient pu monter sur le podium en cas de victoire, restent sixièmes à dix longueurs du leader messin, qui compte un match en moins. Le derby contre Nancy, prévu vendredi, a en effet été reporté en raison du mouvement des "gilets jaunes", tout comme Le Havre-Valenciennes. Sochaux, avec une deuxième victoire à domicile depuis l'arrivée fin novembre de l'ancien joueur emblématique du FCSM Omar Daf, sort de la zone rouge et remonte à la seizième place.