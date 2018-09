Lorient enchaîne, zéro pointé pour Nancy

En dominant le Red Star (0-3) à l'extérieur grâce à des buts de Pierre-Yves Hamel, Alexis Claude Maurice et Yoane Wissa, les Merlus de Mickaël Landreau ont confirmé que Metz, leader avec un point d'avance et un match en retard à jouer lundi à Béziers, ne fera peut-être pas cavalier seul cette saison.

Troyes s'est imposé 2-0 contre Niort et sort de la zone de relégation. Son adversaire du soir compte 13 points au classement et est doublé à la différence de but par Brest, victorieux du Gazélec Ajaccio (4-1) après deux doublés, l'un de l'avant-centre Gaëtan Charbonnier, auteur de trois buts en deux matches, et l'autre de Mathias Autret. Les Brestois s'installent sur le podium en attendant le match de Lens qui reçoit Sochaux samedi.

Zéro pointé pour Nancy

En revanche, rien ne va plus pour Nancy. Le club a subi sa septième défaite en autant de rencontres cette saison sur le terrain du Havre (1-0). Réduits à 10 après l'expulsion d'Ernest Seka, les Nancéiens n'ont toujours pas trouvé le chemin des filets cette saison. Leurs tombeurs du soir prennent la 6e place du classement avec 12 points.

L'AC Ajaccio, stoppé aux portes de la L1 l'an dernier, retrouve lui la zone de relégation après son deuxième nul de la saison réalisé face au Paris FC (0-0), 7e au classement avec 12 points, juste devant Clermont et ses 11 points, victorieux à domicile face à Auxerre (2-0).

Dans la rencontre la plus prolifique de la soirée, Grenoble l'a emporté sur Valenciennes (4-2). Enfin, Orléans a su rebondir après sa défaite au Havre lors de la 6e journée pour s'imposer dans un derby à domicile face à son voisin Châteauroux (2-0).