Ligue 2 : Lorient n'en profite pas face au leader messin, aucune victoire à domicile

Metz s'en contentera. Réduit à dix pendant une heure, le leader a décroché le match nul 0-0 vendredi à Lorient, lors de la 12e journée de Ligue 2. L'affiche de la journée n'a pas tenu ses promesses et ne profite ni à Lorient (4e, 22 points), ni à Metz (1er, 28 pts), qui appréciera tout de même de ne pas avoir perdu après l'expulsion sévère de Jonathan Rivierez dès la 33e minute. Metz pourrait perdre son siège de leader au profit de son dauphin Lens (26 pts), qui se déplace samedi au Havre (15h00). Brest (25 pts), troisième, pourrait également revenir à hauteur en cas de victoire à Clermont lundi (20h45).

L'US Orléans a signé sa sixième victoire d'affilée contre le Red Star de Clément Chantôme et Nicolas Douchez (4-0). L'équipe en forme de la L2 se rapproche du podium et pointe à la cinquième place (22 pts), à six points du leader. L'Etoile rouge stagne à la 19e place après une série de 3 défaites. Coup d'arrêt pour Grenoble (8e, 20 pts), qui a perdu au Stade des Alpes contre Troyes (2-0) après trois victoires. L'ESTAC est 10e (16 pts).

Auxerre rechute

Niort (6e, 20 pts), largement battu par Metz le week-end dernier 3-0, s'est vengé à Sochaux sur le même score. Le Camerounais Ande Dona Ndoh, meilleur buteur des Chamois avec 8 buts, a inscrit un doublé sur penalties (10e, 20e) avant un troisième but de Goduine Koyalipou (62). L'AJ Auxerre (18e, 10 pts) a rechuté contre le Paris FC (8e). Le club de la capitale, dominateur, a profité d'un doublé de l'ancien Rennais Jonathan Pitroipa (56, 75) pour prendre les devants.

Le promu Béziers a confirmé qu'il savait voyager dans cette L2 avec une quatrième victoire à l'extérieur au Gazélec d'Ajaccio (17e), qui enregistre lui une cinquième défaite en 6 matchs. Les Biterrois, 12e, entretiennent leurs bons espoirs de maintien. Enfin, Châteauroux (15e) et l'AC Ajaccio (13e) se sont neutralisés 2-2. Tout comme Valenciennes et Nancy 1-1. Didier Tholot, coach de Nancy, lanterne rouge avec 5 points, est toujours menacé à son poste.