Ligue 2 : Metz garde la première place, Lorient s'impose sur le fil

Les Messins (31 points) ont repris un peu d'air en haut du classement et comptent trois points d'avance sur le deuxième provisoire Lorient, qui a fini par battre le Paris FC. Brest (27 pts), qui accueille la lanterne rouge Nancy lundi, et Lens (26 pts), qui ira à Valenciennes samedi, pourraient repasser devant Lorient.

A Châteauroux, le match a basculé en deux minutes : à la 12e, la Berrichone a ouvert le score... mais à la 13e, le défenseur Nama Fofana a retenu un Messin dans la surface: carton rouge et pénalty, transformé par Emmanuel Rivière (14). En seconde mi-temps, Ibrahima Niane (66) donne l'avantage aux leaders. Un avantage préservé par Rémy Pillot, qui a sorti deux belles parades sur deux coup-francs.

Surpris d'entrée par le Paris FC et son attaquant Silas Wamangituka (3), Lorient s'est bien repris en égalisant sur corner par Lindsay Rose de la tête (29), avant la délivrance à la 89e par Yoane Wissa. Un but qui permet aux Lorientais de rester au contact de Metz et de mettre la pression sur Brest et Lens.

Autre renversement de situation, dans un match fou : mené 2-0 par Sochaux (8, 60), le Havre a égalisé sur deux penalties (65, 75), avant le troisième but dans les arrêts de jeu (90+2). Le HAC est 7e avec 22 points. De son côté, Grenoble a réalisé une très bonne opération en s'imposant 2-0 face à l'AC Ajaccio. Les Isérois font leur incursion dans le top 5 du championnat. Le promu Béziers a puni à l'extérieur 3-0 le Red Star, qui confirme sa grande fébrilité en défense alors que l'ancienne équipe en forme, Orléans, a chuté pour la deuxième fois d'affilée sur ce score de 3-0, cette fois à Clermont.

Après sa victoire contre les leaders messins, Auxerre n'a pas confirmé contre Niort à domicile. Mais face aux sixièmes, l'AJA a limité la casse, 0-0. Enfin, le Gazélec d'Ajaccio a battu 2-1 Troyes.