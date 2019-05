C'était attendu et c'est désormais officiel : Christophe Pélissier est le nouvel entraîneur de Lorient. Après l'officialisation de sa séparation avec Amiens, mardi, l'entraîneur de 53 ans rejoint Lorient, qui a confirmé sa venue ce mercredi via une vidéo on ne peut plu originale. Il succède à Mickaël Landreau, qui n'aura pas rempli son objectif de faire remonter son équipe en Ligue 1. La saison prochaine, les Merlus auront probablement la même ambition. Mais cette fois, ce sera avec Christophe Pélissier aux commandes.