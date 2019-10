Lens renverse Orléans et grimpe à la deuxième place

Le RC Lens dauphin du FC Lorient en Ligue 2, c'est une première cette saison. Et les Lensois ont tardé à faire craquer la défense d'Orléans (1-4) pour reprendre la deuxième place à Sochaux, facile vainqueur de Clermont vendredi (4-0). Avec 20 points, les Sang et or, qui ont signé leur quatrième succès consécutif, reviennent à trois unités du leader Lorient, qui n'a pu battre vendredi le quatrième, Ajaccio (0-0).

Dominateurs, les Lensois ont pourtant concédé l'ouverture du score au 16e de Ligue 2, qui a marqué sur sa première occasion, d'un coup franc expédié de la tête au fond des filets par Joseph-Romeric Lopy (29e). Lens a attendu l'heure de jeu pour égaliser, et reprendre l'avantage en trois minutes. Florian Sotoca a d'abord profité d'une relance ratée du portier orléanais Jérémy Vachoux (63e), qui avait déjà failli encaisser un but-gag en fin de première période. Et le défenseur lensois Aleksandar Radovanovic a donné l'avantage aux Nordistes (66e), d'une tête puissante consécutive à un corner.

Gaëtan Robail, d'un coup franc qui s'est faufilé au travers des défenseurs (80e), et le jeune Simon Banza, transformant un penalty (86e), a parachevé la victoire de Lens qui devient la meilleure attaque du championnat ex-aequo avec Auxerre (17 buts). Au classement, Orléans, avec 7 points, reste 16e et à égalité de points avec le premier relégable Châteauroux. Le Mans et le Paris FC occupent les deux dernières places. Outre Sochaux et Ajaccio, Le Havre et Troyes complètent les places qualificatives pour les play-offs d'accession en Ligue 1.