Sur le podium de Ligue 2, Ajaccio a remplacé vendredi son adversaire du soir Sochaux après sa victoire 2-0, et vient se caler derrière Lens, qui a manqué l'occasion de revenir à hauteur de Lorient, à l'occasion de la 12e journée.

Avant le match samedi du leader lorientais (24 pts) contre le désormais 5e Troyes (19 pts), Lens a laissé Ajaccio le rattraper au nombre de points (22 pts) pour la bonne opération du vendredi parmi les prétendants à la montée. Les Corses se sont d'abord reposés sur leur gardien Benjamin Leroy, auteur d'un double arrêt à la suite d'un penalty en début de match, avant de s'imposer deux buts à rien, dont un penalty. C'est le sixième match sans défaite pour l'ACA.

Pour les Sang et Or en revanche, c'est encore un coup d'arrêt à Nancy (0-0), après un autre 0-0 contre Auxerre lundi. Pas de quoi s'alarmer non plus pour Lens, qui reste 2e (22 pts) après une série d'invincibilité de sept matches. Ce Nancy-Lens est le seul 0-0 de la soirée. Comme quoi, les soirées de Ligue 2 se suivent mais ne se ressemblent pas, après la pauvre 11e journée et ses six rencontres sans aucun but.

Caen respire

Dans un match prolifique, Caen a gagné à l'extérieur contre le Paris FC (2-4). "Enfin une victoire !", se diront les supporters normands, qui attendaient ça depuis la 3e journée contre Ajaccio (2-1), succès qui était d'ailleurs le seul jusque-là pour l'ancien de Ligue 1, englué à la 16e place (11 pts). Peut-être le début d'une remontée sous la houlette du nouvel entraîneur Pascal Dupraz. C'est en tout cas la première fois que Caen mettait plus de deux buts cette saison. Grâce notamment à Nicholas Gioacchini, qui a marqué à 19 ans pour ses débuts en professionnel.

Sur les autres terrains, Grenoble s'est imposé à Auxerre (0-1) pour prendre la 6e place et Clermont à Guingamp (1-2) pour grimper à la 8e place. Le Mans a lui pris les trois points (1-0) contre Niort, laissant la place de lanterne rouge à Paris. Lorient-Troyes samedi (15H00) et Valenciennes-Le Havre lundi (20H45) restent à jouer.