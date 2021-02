Sous de fortes rafales de vent, Rodez (15e avant le coup d'envoi) a réalisé l'exploit face à des Toulousains timides en attaque. L'attaquant ruthénois Ugo Bonnet a ouvert le score en fin de première période (40e), une cinquième réalisation de la saison qui a suffi à faire basculer le match en faveur des locaux. Les hommes de Patrice Garande ont dû composer avec quatre absences majeures au sein de leur effectif: Brecht Dejaegere, Stijn Spierings et Rhys Healey étaient suspendus et Deiver Machado blessé.

Mayo seul meilleur buteur

La défaite surprise de Toulouse à coûté d'autant plus cher que son premier poursuivant Clermont s'est imposé 2 buts à 0 face à l'AC Ajaccio, de quoi compter le même nombre de points que les Violets (49) et leur subtiliser la place de dauphin. En Corse, les Auvergnats ont pris les commandes du match à la 53e minute avec un but de l'attaquant Jim Allevinah. Mohamed Mayo a doublé la mise moins de cinq minutes plus tard (57e) pour s'installer seul en tête du classement des buteurs de Ligue 2, avec 15 buts. La solidité de la meilleure défense du championnat a coupé court aux velléités d'égalisation d'Ajaccio.

Quatrième, Grenoble a mis fin en Lorraine à l'invincibilité de Nancy (2-1), qui visait son 10e match sans défaite depuis le début de l'année. Les Nancéiens avaient pourtant ouvert le score à la 22e minute, grâce au but du défenseur Giovanni Haag, et ils ont dominé le match jusqu'à l'égalisation de Jessy Benet sur pénalty (78e). L'attaquant Moussa Djitté a inscrit le but de la victoire (90e).

Un peu plus tôt dans la journée, Troyes, leader de la Ligue 2, avait été tenu en échec par Valenciennes (2-2). Le défenseur nordiste Eric Vandenabeele a sauvé le VAFC, en égalisant dans les dernières minutes de jeu (90e+1). Baptiste Guillaume (13e) pour Valenciennes, et Yoann Touzghar (63e sur pénalty) et Alimami Gory (70e) pour Troyes, sont les autres buteurs de la rencontre. Malgré ce nul, Troyes conserve la tête du championnat avec 51 points, soit deux unités d'avance sur le duo Clermont-Toulouse et trois sur Grenoble. Guingamp (17e) reçoit Caen (11e) lundi en clôture de la 26e journée.

