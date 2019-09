Lorient solide leader de L2, Caen dans le dur

Le FC Lorient a consolidé sa place de leader de Ligue 2 grâce à une troisième victoire d'affilée, 1-0 sur la pelouse de Chambly lors de la 9e journée. Il a fallu attendre la seconde période pour voir les Merlus faire la différence grâce à Yoanne Wissa (59e), déjà décisif lundi face à Rodez (2-1), dans un match dominé par les joueurs de Christophe Pelissier.

En face, l'international français Marvin Martin a effectué ses grands débuts avec sa nouvelle équipe, qui a maintenant encaissé huit buts en trois matches. Le Havre de Paul Le Guen a subi sa première défaite cette saison face à Châteauroux, qui a glané ses premiers trois points (1-0) dans le temps additionnel.

La très bonne opération du soir est venue d'Ajaccio, tombeur de Valenciennes dans le haut du tableau (2-0) grâce à un doublé d'Hugo Cuypers (33e, 43e) pour son troisième match avec l'ACA. Le club corse grimpe sur le podium (2e), après une belle victoire la semaine dernière au Mans (4-2).

Dans les autres rencontres, Auxerre a arraché le point du nul à Niort (2-2), et Clermont et Nancy n'ont pas pu se départager dans un match spectaculaire (2-2) au stade Gabriel-Montpied. Troyes, à l'inverse, n'a pu enchaîner une cinquième victoire de rang et s'est incliné à domicile face à Orléans (2-1), pourtant en grande difficulté au classement (17e au coup d'envoi).

Rien ne va plus au Stade Malherbe

Le 3e but d'Abdoulaye Sané (20e) en deux matches et une réalisation du milieu de terrain Sofiane Daham (63e) ont permis à Sochaux de s'imposer contre Rodez (2-0), qui manque une belle occasion de se rapprocher du podium. L'équipe d'Omar Daf reste meilleure défense de Ligue 2 avec seulement 5 buts encaissés cette saison.

Dans le bas du classement, la pression s'est un petit peu enlevée de Grenoble, 15e au coup d'envoi : les Bleu et Blanc se sont imposés 1-0 grâce au quatrième but de Moussa Djitte cette saison (18e), gagnant une place et enfonçant un peu plus Caen, 17e. Le Stade Malherbe n'a plus gagné depuis le 9 août.

La 9e journée continue samedi avec le match entre Lens, 6e, et le Paris FC, lanterne rouge mais avec sa toute nouvelle recrue, l'attaquant Jérémy Ménez, avant le dernier match lundi entre les mal-classés Guingamp (14e) et Le Mans (18e).

Une minute de recueillement a été observée avant tous les matches vendredi en hommage à l'ancien président Jacques Chirac, décédé jeudi à l'âge de 86 ans.