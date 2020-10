Voilà qui ne consolera certainement pas Luzenac. Mais six ans après, ce serait probablement la victoire d'un long et rude combat. A l'été 2014, le club s'était vu interdit de monter en Ligue 2 par la DNCG et la LFP, qui évoquaient alors des raisons financières et structurelles. Une décision contestée depuis par le LAP. Fin août 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait donné raison au LAP, annulant la décision du tribunal administratif de Toulouse de 2017, qui avait rejeté la demande d'annulation de la décision de la LFP.