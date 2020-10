Le Paris FC a conforté sa place de leader en s'imposant face à Pau (1-0) tandis que Niort s'est emparé de la deuxième place après sa victoire face à Caen (3-0) samedi à l'issue de la 7e journée de championnat. Dans le match des extrêmes entre le premier et le dernier de Ligue 2, les Parisiens ont battu Pau sur la plus petite marge.

A domicile, Nancy a remporté son deuxième match de la saison en disposant de Dunkerque 2-1 grâce à des buts de Giovanni Haag (31e) et Amine Bassi (43e). Cheick Diarra avait réduit le score pour les Nordistes (74e). Dans les autres rencontres de la soirée, Rodez s'est incliné à domicile face à Troyes sur un penalty en toute fin de match de Yoann Touzghar (90+2e) alors que Le Havre et Châteauroux ont fait match nul 1-1.

Plus tôt dans l'après-midi Valenciennes et Sochaux se sont quittés sur un score nul et vierge dans un match fermé et pauvre en occasions. Sochaux est la dernière équipe invaincue cette saison (3 victoires et 4 nuls), mais n'a remporté qu'une de ses quatre dernières rencontres. Vendredi, Chambly s'était lourdement incliné à domicile face à Clermont (3-0). En clôture de cette 7e journée, l'AJ Auxerre, emmenée par son attaquant Mickaël Le Bihan (4 buts cette saison), se déplacera à Guingamp lundi soir.