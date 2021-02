Mené 2-0, l'En Avant Guingamp a obtenu le nul (2-2) contre Caen. Avec ce point du nul, les Bretons, s'ils restent 17es au classement, possèdent désormais deux longueurs d'avance sur le 18e et barragiste Chambly, battu samedi à domicile par Auxerre, et trois sur Pau, le premier relégable lui aussi battu samedi, à Niort. Ce point du nul permet aux Caennais, qui alignent un quatrième match sans défaite, de se hisser à la 8e place du classement. Le premier but - splendide - de la soirée a été l'oeuvre de Prince Oniangue, qui a sauté très haut pour propulser le ballon dans la cage d'Enzo Basilio sur un corner enroulé tiré de la droite par Jessy Deminguet (26e).

Coaching gagnant de Frédéric Bompard, qui avait fait rentrer ces deux joueurs quelques minutes plus tôt. Cinq minutes plus tard, Sikou Niakaté a poussé de près dans le but vide un ballon qu'Alaixys Romao avait prolongé de la tête dans la surface, prenant à revers la défense caennaise, pour l'égalisation. Et Caen peut s'estimer heureux: à 30 secondes de la fin, son gardien Sullivan Péan a détourné une puissante reprise de volée de Matthias Phateon.