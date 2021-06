Patrice Garande limogé, c'est sur Philippe Montanier que Toulouse a décidé de miser, comme annoncé mercredi. "Il va s'engager sous nos couleurs pour les deux prochaines saisons", a fait savoir le TFC dans un communiqué, précisant que Montanier arriverait sur les bords de la Garonne en compagnie de Michaël Debève, avec lequel il avait déjà travaillé à Lens. Âgé de 56 ans, l'ancien entraîneur de la Real Sociedad (Espagne) et de Rennes était sans club depuis décembre 2020 après avoir été remercié par le Standard de Liège, en Belgique.

Il aura pour mission de ramener Toulouse dans l'élite, que le club avait quittée en 2020 à l'issue d'une saison cauchemardesque. Un objectif que n'a pas réussi à atteindre Garande, dont le "Téfécé" s'est séparé début juin, moins de trois jours après l'échec en barrage d'accession face à Nantes (1-2, 1-0). Le club haut-garonnais, racheté en 2020 par le fond d'investissement américain RedBird Capital Partners, a terminé troisième de la saison régulière de L2 malgré le plus gros budget et la meilleure attaque du championnat. Selon une source proche du club, David Guion, Laurent Batlles, Thierry Laurey et Jocelyn Gourvennec faisaient partie des pistes étudiées pour remplacer Garande.

