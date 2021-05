Un an après avoir quitté tristement la Ligue 1, Toulouse aura l’opportunité d’y revenir lors du barrage aller-retour face au 18e de l’élite, dans exactement six jours. Troisième de Ligue 2, le Téfécé a fait respecter la logique, en s’imposant lors de son match de play-offs face à Grenoble (3-0), vendredi soir, dans leur antre du Stadium Municipal. Les joueurs de Patrice Garande, plus réalistes et plus solides, ont fait la différence grâce à Stijn Spierings (3e), Manu Koné (24e) et Rhys Healey(90e+2).

Nantes, Lorient, Brest, Strasbourg ou Bordeaux ? En attendant le final de la Ligue 1, qui s’annonce haletant, dimanche soir, Toulouse a obtenu son ticket pour disputer le barrage d’accession à la première division et va passer le week-end serein avant de découvrir l’identité de son adversaire. Face à un GF38 qui avait déjà joué un match couperet face au Paris FC cette semaine (victoire 2-0), les Violets n’ont pas fait durer le suspense.

Un départ canon, et le Téfécé a pris le dessus

Dès la 2e minute, Manu Koné, l’un des grands hommes du TFC cette saison, et encore énorme vendredi, a obtenu un penalty, que Spierings a transformé en deux temps après un arrêt de Maubleu (1-0, 3e). Avec sa force collective et une très bonne circulation de balle, les hommes de Philippe Hinschberger ont bien réagi malgré ce coup du sort, mais Moussa Djitté, trouvé dans les airs en pleine surface, n’a pu trouver que la barre (11e).

En souffrance, le club occitan s’est montré très solide derrière pour empêcher Grenoble de se rapprocher de nouveau du but de Dupé. Et sur une fulgurance de Deiver Machado, l’autre homme fort du Téfécé lors de ce match, côté gauche, Koné a pu doubler la mise face à un Maubleu encore malchanceux (2-0, 23e).

En seconde période, le GF38 est parvenu à faire passer quelques frissons dans la défense adverse, mais Dupé s’est bien détendu sur les deux frappes dangereuses de Ravet et Abdallah (63e, 79e). Alors qu’ils avaient manqué de justesse sur quelques situations chaudes, les Toulousains ont finalement crucifié les Isérois sur un ultime contre de Healey, le meilleur buteur du club en Ligue 2, qui avait commencé sur le banc (3-0, 90e+2). Ils ont désormais rendez-vous le 27 et le 30 mai pour tenter de valider leur montée. Ils joueront leur match aller au Stadium, un endroit qui pèsera lourd dans cette double confrontation.

