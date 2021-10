Le leader toulousain s'est fait piéger 2-2 chez lui en toute fin de match par Guingamp samedi, pour la 14e journée de Ligue 2. Les Toulousains conservent la tête du championnat, mais pourraient bien être détrônés par Sochaux, en déplacement chez la lanterne rouge Nancy ce samedi (19h).

M'Changama a douché les Violets

Guingamp pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à une tête de Frantzdy Pierrot (25e) sur un centre parfait de Youssouf M'Changama, qui délivrait déjà sa 8e passe décisive de la saison. Le TFC est revenu des vestiaires avec de bien meilleures intentions, concrétisées par Stijn Spierings d'une demi-volée imparable depuis l'entrée de la surface (58e). Quatre minutes plus tard, les Toulousains ont pris l'avantage avec de la réussite : le centre appuyé de Nathan Ngoumou, sans trouver personne, est allé terminer sa course au fond des filets bretons.

Mais M'Changama, étincelant samedi, a douché les ambitions des Violets d'une frappe limpide de 25 mètres, venue se loger en pleine lucarne, alors qu'il ne restait qu'une minute dans le temps réglementaire. Le coup d'arrêt est réel pour le TFC, déjà freiné sur le même score la semaine dernière sur la pelouse du Paris FC (2-2). Guingamp, avec ce point, revient à hauteur de la 6e place en attendant la suite de la 14e journée.

