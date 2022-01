Pascal Plancque, l'entraîneur de Nîmes, a été mis à pied à titre conservatoire. Nicolas Usaï lui succédera dès mercredi, précise le communiqué. "Suite à des faits récemment portés à sa connaissance, le Nîmes Olympique a notifié, ce jour, à Pascal Plancque sa mise à pied à titre conservatoire", avait dans un premier temps indiqué le club dans un bref communiqué et sur les réseaux sociaux.

Sollicité par l'AFP, le responsable de la communication du club, relégué en L2 à la fin de saison dernière, n'a pas donné de précisions sur les "faits récemment portés à sa connaissance" reprochés à Pascal Plancque. Arrivé à Nîmes en janvier 2021 comme entraîneur-adjoint de Jérôme Arpinon, qu'il a ensuite remplacé, Plancque, 58 ans, avait réussi à rendre espoir aux Crocos mais n'avait finalement pas pu éviter la descente. Son contrat avait toutefois été prolongé en juin dernier de deux saisons, jusqu'en juin 2023.

Battu par Toulouse (2-1) lors de la 19e journée le 21 décembre, Nîmes compte 15 points de retard sur le leader, l'AC Ajaccio, et seulement 3 d'avance sur le barragiste, le SC Bastia. Des résultats médiocres qui mécontentent le président et actionnaire majoritaire Rani Assaf, qui avait menacé en mai dernier de se retirer du club. "Après avoir entraîné l'Athlético Marseille, Sedan et Châteauroux, Nicolas Usaï prendra les rênes de l'équipe première du Nîmes Olympique dès le mercredi 5 janvier", a indiqué dans la soirée la direction.

