Le Stade Malherbe de Caen, battu à domicile samedi par Sochaux 2-1 en match décalé de la 3e journée de Ligue 2, a manqué l'occasion de prendre provisoirement seul la tête du classement et pourrait même tomber du podium à l'issue de la journée. Il s'agit de la première défaite de la saison pour le club normand, deuxième à égalité de points avec le Paris FC (1er), Auxerre (3e) et Sochaux et son adversaire du jour (4e), quatre équipes départagées à la différence de buts.

Longtemps mené, le Stade Malherbe a pensé accrocher le nul en toute fin de match, avant d'être crucifié dans le temps additionnel par le club doubiste. Dans un match ouvert avec 32 tirs tentés pour les deux équipes, l'intensité est montée en seconde période, avec des occasions de plus en plus franches.

Ligue 2 Auxerre bat Grenoble et rejoint la tête du classement 02/08/2021 À 21:07

Virginius, du rire aux larmes

Les Sochaliens ont conclu les premiers: servi par Valentin Henry à la limite du hors-jeu, Aldo Kalulu a inscrit son deuxième but de la saison, en prolongeant le ballon au fond des filets de Rémy Riou (62e). Revenu dans le match à la 90e minute grâce à une magnifique frappe du pied droit à l'entrée de la surface d'Andréas Hountondji, qui a envoyé le ballon dans la lucarne, le Stade Malherbe s'est fait piéger dans le temps additionnel par une contre-attaque des Lionceaux.

Sur le coup d'envoi suivant l'égalisation caennaise, Sochaux a réussi en six touches de balle à lancer dans la profondeur Alan Virginius, entré en jeu deux minutes plus tôt à la place de l'autre buteur sochalien et qui a ajusté Riou du gauche (90+1). Le jeune Virginius, 18 ans, est passé en quelques instants du rire aux larmes, après avoir été tâclé violemment par l'attaquant suédois Zeidane Inoussa, qui a été logiquement exclu (90+6).

A 19h, le Paris FC de René Girard aura l'occasion de se détacher en cas de victoire sur le terrain du Havre (7e), co-meilleure défense du championnat, tout comme Auxerre, qui accueillera Ajaccio (6e).

Ligue 2 Rodez, l'autre club de coeur de Zinédine Zidane 24/07/2021 À 08:54